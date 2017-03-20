Детский сад «Орленок» в Порхове «тонет»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 20.03.2017 11:45

С таким обращением на сайт губернатора обратились горожане, чьи дети посещают это дошкольное учреждение. Круглый год на территории садика стоит вода. Воспитатели не могут вывести детей на прогулку по своей территории даже летом. По словам заведующей, с проблемой столкнулись два года назад, когда рядом появилось два продуктовых магазина.

При их строительстве сделали насыпь, из-за чего детский сад оказался в низине, и все осадки теперь попадают на детскую площадку.

ЛИДИЯ БОЧКАРЕВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ "ОРЛЕНОК":

Дети даже кажется в сухую погоду приходят в мокрой обуви, потому что вода не испаряется, она никуда не уходит, она у нас здесь стоит везде. Администрация обещала помочь нам, осенью приезжала сюда комиссия, обещали весной начать работы. Пока не начали. Родителям надо, чтобы дети гуляли, я их понимаю, и мы от этого бедствуем - детей выводить некуда.

Дина Перевозчикова