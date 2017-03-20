Пришла весна, и из-под снега показываются… кучи мусора: Псков утопает в несанкционированных свалках

Областной центр утопает в мусоре и грязи. Неприглядную картину обнажила начавшаяся весна. Из-под растаявшего снега показались десятки несанкционированных свалок, а на обочинах дорог и пешеходных дорожках скопился песок. Пскову явно нужна генеральная уборка.

ОКСАНА ПАНКРАТЬЕВА:

Летом это не так заметно в связи с тем, что травка зеленеет. А вот зимой в общем-то всё это очень угнетает, потому что приходится видеть это каждый день.