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Пришла весна, и из-под снега показываются… кучи мусора: Псков утопает в несанкционированных свалках

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Категория: Вести-Псков
Создано 20.03.2017 11:20

Пришла весна, и из-под снега показываются… кучи мусора: Псков утопает в несанкционированных свалкахОбластной центр утопает в мусоре и грязи. Неприглядную картину обнажила начавшаяся весна. Из-под растаявшего снега показались десятки несанкционированных свалок, а на обочинах дорог и пешеходных дорожках скопился песок. Пскову явно нужна генеральная уборка.

ОКСАНА ПАНКРАТЬЕВА:
Летом это не так заметно в связи с тем, что травка зеленеет. А вот зимой в общем-то всё это очень угнетает, потому что приходится видеть это каждый день.

Кирилл Радион

 

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