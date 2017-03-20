Приучать к чистоте собственным примером: псковичи провели субботник на Ольгинской набережной

Неравнодушные псковичи навели порядок на Ольгинской Набережной. В субботнике приняли участие сотрудники Молодежного центра, волонтеры и ученики Православной гимназии. Инвентарь для уборки берега реки Великой и контейнер для мусора предоставило Управление городского хозяйства. Даже плохая погода не стала преградой для проведения субботника: дождь активистов не напугал.
Таким образом они дали старт череде субботников, которые в ближайшее время Молодежный центр планирует провести и в других районах города.
МАРК КОЧЕТКОВ:
Здесь рядом храм и речка. Мы хотим убрать весь мусор, чтобы людям было приятно сюда ходить.
ГЕННАДИЙ КОЧЕТКОВ:
Для детей очень хорошо, польза большая. Детям, когда это говоришь, тем более своим примером, тогда дети и учатся всему, а если не будешь показывать, сам будешь бросать, и они также будут делать.
Дина Перевозчикова
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