«Пошёл садиться в автомобиль, и в это время мне нанесли удар сзади по голове» ‒ подробности нападения на скорую помощь из первых уст

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 21:19

Сегодня полицейские задержали мужчину, избившего неделю назад водителя скорой помощи. Бригада приехала к беременной женщине, её сожитель набросился на медиков, после чего сбежал. В последнее время подобные случаи в стране происходят всё чаще. Депутаты ГосДумы даже предложили ужесточить наказание за угрозы и нападения на врачей – давать от двенадцати лет колонии до пожизненного срока. Верховный суд поддержал законопроект.

Этот вызов был совершенно обычным. Пятница, полдень. Девушка на тридцать второй неделе беременности жалуется на боль в животе.

На место выехала бригада из двух человек: водитель и фельдшер. Вызвавшая скорую девушка приезду медика обрадовалась, чего не скажешь о её муже.

ЕКАТЕРИНА ШИПКО, ФЕЛЬДШЕР ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ:

У неё возникли боли в животе после эмоциональной нагрузки, после конфликта, собственно, с её мужем. Она начала собираться, он вёл себя вызывающе, она меня просила её не оставлять одну.

Что именно не устраивало мужчину, фельдшер так и не поняла, ругался с женой он не на русском языке. Причём, не переставая, от квартиры до машины скорой. После: лез в салон, вытаскивал беременную девушку на улицу. Водителю пришлось несколько раз выходить из кабины, чтобы оттеснить молодого человека и закрыть дверь.

АЛЕКСАНДР СКОРОХОД, ВОДИТЕЛЬ СКОРОЙ ПОМОЩИ:

Он подбегает, рывком открывает салон и вскакивает в салон, где фельдшер оказывает помощь роженице, я вышел из автомобиля, взял его за два плеча, из машины выставил и пошёл садиться в автомобиль и в это время мне нанесли удар сзади по голове и по ноге. Я упал.

Водитель скорой получил перелом носа и сотрясение мозга. Когда он очнулся, агрессора рядом уже не было. Фельдшер связывалась со станцией скорой помощи. Старший врач смены отреагировал незамедлительно, к пациентке направили второй экипаж, после позвонили в полицию.

ИГОРЬ АЗАРОВ, СТАРШИЙ ВРАЧ СМЕНЫ:

Такие инциденты достаточно редки. Но надо отметить, что за последнее время, года четыре, агрессия со стороны наших пациентов увеличилась, усилилась.

Этому агрессору, судя по всему, уверенности добавил ещё и алкоголь, экипаж скорой вспоминает: от мужчины пахло спиртным. Сейчас молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Подобные факты и впредь будут получать жёсткую и принципиальную юридическую оценку, поскольку человек, причиняющий вред сотруднику скорой помощи, вредит не только им, но и больным людям, которые, соответственно, лишаются возможности своевременно получить медицинскую помощь.

Даже через неделю после нападения, водитель скорой всё ещё чувствует сильные головные боли, сказывается не только травма, но и возраст, мужчине уже шестьдесят. А фельдшер признаётся: при малейшем намёке на конфликт с пациентом, у неё теперь начинается паника.

Регина Кадырова, Владимир Шагапов