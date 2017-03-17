О псковских лесах и городских зеленых насаждениях говорим говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 18 марта с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 17:41

Какую ценность имеют псковские леса, как влияют на состояние окружающей среды? Что происходит с деревьями, которые растут вдоль дорожных магистралей областного центра и во дворах домов?

Эти и другие вопросы обсудим с нашими гостями: заведующим кафедрой географии Псковского университета Александром Слинчаком и заведующей кафедрой ботаники вуза Ниной Истоминой.

Слушайте 18 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

