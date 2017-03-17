Георгий Василевич: «Михайловское одно из тех редчайших мест, куда приходят, чтобы найти самих себя»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 17:40

Погулять по аллеям Михайловского, преклонить колени в Свято-Успенском Святогорском монастыре, увидеть воссозданный по описаниям современников кабинет Александра Сергеевича и положить цветы на могилу поэта в Пушкинский музей-заповедник ежегодно приезжает почти полмиллиона человек со всех уголков России и из-за рубежа.

Туристы говорят: места волшебные и тихие, располагающие к раздумьям и неспешным прогулкам: сюда - тянет вернуться...

ДИНА КОМЕКО, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (ТАТАРСТАН):

Мне кажется, это как с книгами: прочитал один раз - хочется ещё перечитать и каждый раз перечитываешь - что-то новое находишь для себя. И многие стихотворения здесь написаны, и можно с учениками пройтись, когда бывает свободное время, показать, что здесь Пушкин, наверняка, стоял и возникло у него вдохновение, чтобы написать то или иное стихотворение.

Он жил здесь в общей сложности несколько лет. Беседовал с Анной Керн, радовался приезду своих лицейских друзей, что навещали поэта в ссылке и, конечно же, творил: здесь родилось около ста его произведений. Этот уголок ждала тяжелая судьба: во время революции Михайловское, Петровское, Тригорское - были сожжены. В Великую Отечественную войну тут хозяйничали фашисты. Разоренным и разграбленным предстали эти заповедные места перед Семеном Степановичем Гейченко - ученым-пушкинистом, который сорок пять лет жизни отдал восстановлению музея-заповедника.

ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ, ПИСАТЕЛЬ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ:

Само по себе явление Семена Степановича единственное в музейном, наверное, пространстве. Ибо он не был директором в старинном понимании. И он не директорствовал, а жил в сельце Михайловском. Жил с такой естественностью и свободой, что в общем, это тот час же узнавалось и каждым приезжающим человеком.

Именно Семену Гейченко принадлежит идея проведения в Михайловском Пушкинского праздника поэзии. В этот день сюда приезжают тысячи людей. И не только насладиться стихами Александра Сергеевича.

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЕВИЧ, ДИРЕКТОР ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "МИХАЙЛОВСКОЕ":

Сегодня есть такая форма как квест. Словечко не наше. Означает "поиск". Обычно ищут какую-то тайну, но в данном случае Михайловское одно из тех редчайших мест, куда приходят, чтобы найти самих себя. Пушкинский заповедник - это место начала большого путешествия по своей родной стране и путешествия в историю, в которой вы сами являетесь не зрителем, а непосредственным участником.

С 95-летием музей уже поздравляют все ценители творчества Пушкина. Из Санкт-Петербурга приехала особая "Лоскутная выставка": ткань, причудливо сшитая, превращается в михайловские пейзажи. Впереди в этом году ещё множество мероприятий: фотовыставки, фольклорный фестиваль и даже спектакль театра кукол. В заповеднике говорят: девяносто пять - это только начало.

Виктория Парфёнова, Василий Нордэн