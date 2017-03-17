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В субботу в Пскове пройдут праздничные гуляния «Мы вместе!» в честь воссоединения Крыма с Россией

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.03.2017 17:43

В субботу в Пскове пройдут праздничные гуляния «Мы вместе!» в честь воссоединения Крыма с Россией18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в Пскове пройдут развлекательные мероприятия. В 12.00 на территории Детского парка начнут работу две концертных площадки, где запланировано выступление творческих коллективов города и показательные номера псковских спортсменов центра «Бригантина» и театра спортивных миниатюр «Уникс», интерактивные игры и конкурсы.

Среди выступающих будут: военный духовой оркестр 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, ансамбль «Голубые молнии», ансамбль русской песни «Забава», а также студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. С 11.00 будет организована выездная торговля с точками питания. На ул. Пушкина по традиции разместится ярмарка выходного дня.

Напоминаем, что 18 марта 2014 года полуостров Крым официально вошёл в состав Российской Федерации. Это событие было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым, согласно которому Республика Крым и город Севастополь приняты в состав Российской Федерации и стали ее новыми субъектами.

Информация взята с сайта www.pskovgorod.ru
 

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