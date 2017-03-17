Полиция разыскивает пропавшего 36-летнего псковича

Владимир Сергеевич Волков ушёл из дома тринадцатого марта и не вернулся. Был одет в короткую чёрную куртку на меху с капюшоном, чёрные брюки, джемпер и ботинки. При себе мог иметь водительское удостоверение. Из особых примет - татуировка в виде головы волка на правом плече, и татуировка группы крови между большим и указательным пальцами на левой руке.
Всех, кому известна любая информация о местонахождении этого человека, просим позвонить по телефонам
59-63-22, 59-63-09, 8-921-215-08-89 или 02
Надежда Прыгина
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Март 2017
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