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Полиция разыскивает пропавшего 36-летнего псковича

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.03.2017 16:42

Полиция разыскивает пропавшего 36-летнего псковичаВладимир Сергеевич Волков ушёл из дома тринадцатого марта и не вернулся. Был одет в короткую чёрную куртку на меху с капюшоном, чёрные брюки, джемпер и ботинки. При себе мог иметь водительское удостоверение. Из особых примет - татуировка в виде головы волка на правом плече, и татуировка группы крови между большим и указательным пальцами на левой руке.

Всех, кому известна любая информация о местонахождении этого человека, просим позвонить по телефонам
59-63-22, 59-63-09, 8-921-215-08-89 или 02
 

Надежда Прыгина

 

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