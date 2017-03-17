Дома, в которых есть общедомовые счетчики, будут платить ОДН по их показаниям, остальные – по новым уменьшенным нормативам

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 16:43

Многоквартирные дома, в которых есть общедомовые счётчики, будут оплачивать общедомовые нужды по их показаниям. А необорудованные приборами учёта по новым, уменьшенным нормативам. Об этом сегодня рассказал исполняющий обязанности председателя областного Комитета по ЖКХ и строительству Андрей Агапов на пресс-конференции.

Такие изменения вступят в силу после выхода нового приказа о начислении ОДН. Сейчас продолжается его публичное обсуждение. Новый приказ вступит в силу в марте, а первые квитанции псковичи получат в мае - за апрель. Завышенная плата за январь и февраль будет пересчитана.

АНДРЕЙ АГАПОВ, И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Норматив будет той планкой, выше которой дом не может потребить, Если дом потребляет больше норматива, то спрашивается почему и где искать проблемы - либо обслуживание ненадлежащее, либо подключение иных объектов к общедомовому прибору, то есть звонок для того, чтобы управляющая компания обратила внимание на содержание многоквартирного дома.

На пресс-конференции активист Общероссийского народного фронта Сергей Елизаров рассказал о реализации проекта "Карта свалок". На специальном сайте каждый житель области может указать незаконную свалку. Активисты ОНФ её проверят и напишут обращения в соответствующие службы, чтобы её убрали. Сейчас на эту карту нанесены двадцать семь несанкционированных свалок в нашей области, а одна уже ликвидирована.

Иван Павлов