Последним испытанием «Ученика года» стал яркий конкурс флешмобов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 16:42

В эти минуты в Пскове проходит финал конкурса «Ученик года». Имя лучшего узнаем в ближайшее время. А завершились испытания для ребят сегодня ярким конкурсом флэшмобов. За час финалисты должны были придумать спонтанное выступление на заданную тему. Все они связаны с экологией – «зелёные друзья», «правила чистоты», «берегите землю».

К конкурсу ребята подошли максимально креативно. Главное условие - спонтанность действий - все соблюдали. Финалисты выходили босиком на сцену и разували зрителей, танцевали, пели и показывали видеоролики. Выступать финалистам помогали активные группы поддержки - ученики и классные руководители. Несмотря на то, что победитель будет только один, признаются ребята, главный приз они уже получили. Это незабываемые эмоции и новые друзья.

ЕЛИЗАВЕТА РЫБАЛОВА, ФИНАЛИСТ КОНКУРСА "УЧЕНИК ГОДА":

У меня была тема вода. Идея сразу в голову пришла, мы ее развили, у нас все получилось, мы подняли весь зал, мне кажется у нас все получилось. Я не ожидала от этого конкурса таких эмоций, меня просто переполняет, с первого дня до последнего держит в таком напряжении. Я очень хочу, чтобы каждый через это прошел. Я очень хочу победить, но если кто-то из других финалистов победит, я буду очень за них рада.

Екатерина Давыдова