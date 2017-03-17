«Я искал Бога и нашел его»: старец архимандрит Андриан отмечает сегодня свое девяностопятилетие

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 16:27

Сегодня в Псково-Печерском монастыре отмечают 95-летие старца Адриана. Он родился в Орловской области. Во время войны был артиллеристом. Десять лет работал на автозаводе имени Лихачёва. С тысяча девятьсот пятьдесят третьего года нёс послушание в Троице-Сергиевой лавре. Был пострижен в монахи будущим Патриархом Пименом.

В Псково-Печерский монастырь отца Адриана перевели в тысяча девятьсот семьдесят пятом году, чтобы не привлекать внимание властей большим количеством паломников и страждущих. В обители старец получил сан Архимандрита. Сейчас по причине слабого здоровья практически не принимает. Отец Адриан пользуется большой любовью и уважением в монастыре, где традиция старчества не прерывалась ни разу за всё время существования обители.

АРХИМАНДРИТ ТИХОН, НАМЕСТНИК СВЯТО-УСПЕНСКОГО ПСКОВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ:

Удивительный человек, участник Великой Отечественной войны. Искатель правды Божией в своей жизни. И мне врезались в память его слова: я искал Бога и нашел его. Помогает людям советом, молитвой, он очень добрый по душе человек, и дай Бог, чтобы его молитва продолжалась, как можно дольше.

Марина Михайлова