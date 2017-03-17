Праздничный концерт в честь воссоединения Крыма с Россией, билеты в Псковский драмтеатр с большой скидкой, чем еще порадуют псковичей эти выходные?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 17:29

Восемнадцатого марта в стране отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией. Во всех городах пройдут митинги и праздничные концерты. И наш регион не стал исключением.

ДИНА ПЕРЕВОЗЧИКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

В Великих Луках в этот день пройдет праздничный митинг. На площади Ленина горожан ждут спортивные состязания, игры, конкурсы и концерт. А в Пскове в день воссоединения Крыма с Россией праздничные мероприятия «Мы вместе!» пройдут в Детском парке. На двух площадках будут выступать творческие коллективы: Военный духовой оркестр 104 Гвардейского десантно-штурмового полка, ансамбль «Голубые молнии», ансамбль русской песни «Забава», а также студенты Псковского колледжа искусств. На пешеходной улице Пушкина развернется традиционная ярмарка.

Девятнадцатого марта театрально-концертная дирекция порадует музыкальной комедией «Безумный день или женитьба Фигаро» на сцене драмтеатра. Это спектакль по известной одноименной пьесе Бомарше, которую театры по всему миру ставят уже несколько веков в разной интерпретации. Псковский же театр удивит зрителей оригинальными танцами и песнями и эпатажными костюмами. А двадцать пятого марта артисты ждут своих юных зрителей на постановке «Приключения Чиполлино». К Международному Дню театра Псковский драматический приготовил псковичам подарок: с восемнадцатого по двадцатое марта билеты на "Фантазии Фарятьева" и "Человека, обреченного на счастье" можно купить с большой скидкой - до семидесяти пяти процентов. А в БКЗ Филармонии 25 марта очередной эксперимент. Псковский симфонический оркестр выступит на одной сцене с камерным оркестром Новгородской филармонии.



Дина Перевозчикова