Псковские судебные приставы взыскали с алиментщиков на 30% больше долгов, чем годом ранее

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 15:19

Почти восемьдесят миллионов долгов по алиментам взыскали псковские судебные приставы в прошедшем году. Это на тридцать процентов больше, чем годом ранее. Такие итоги работы за две тысячи шестнадцатый сегодня подвёл руководитель Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции.

При этом на тысячу должников было наложено ограничение в пользовании водительскими правами, а у особо злостных неплательщиков приставы планируют отбирать загранпаспорта. Служба активно взыскивает долги, накладывая арест на имущество и счета. В прошедшем году приставы вынесли двести пятьдесят тысяч таких постановлений.

Иван Павлов