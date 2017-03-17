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Дорожный комитет: «Дорогу в деревню Запутье обязаны привести в порядок местные власти»

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.03.2017 15:17

Дорожный комитет: «Дорогу в деревню Запутье обязаны привести в порядок местные власти»Дорогу в деревню Запутье Печорского района обязаны привести в порядок местные власти. Такой ответ нашей телерадиокомпании дал сегодня заместитель председателя Госкомитета Псковской области по транспорту Максим Мартынкевич. На дорожные работы Печорскому району ежегодно выделяется около девяти миллионов рублей.

И больше денег не будет. Что касается дороги, которой жители пользовались до сих пор, то, прежде чем заняться ремонтом, пояснили в Дорожном комитете, нужно поставить ее на кадастровый учет. Однако сделать это быстро вряд ли получится. По закону, одно лишь общественное обсуждение займет не менее полугода.

МАКСИМ МАРТЫНКЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТРАНСПОРТУ:
После того, как общественность согласится, что эта дорога должна там появиться, должны уже осуществляться работы по планировке территории, разработке проектной документации и дальнейшем строительстве. Я, к сожалению, не могу обещать за местные власти, но со своей стороны мы еще раз внимательно посмотрим эту ситуацию и постараемся как-то совместно найти какие-то решения.

Светлана Константинова

 

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