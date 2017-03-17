На радость пернатым гостям: псковская молодежь смастерила и развесила по городу скворечники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 15:12

Псков гостеприимен для всех гостей, даже пернатых. Доказала сегодня псковкая молодёжь. Ребята смастерили и развесили пятнадцать скворечников. Мероприятие, которое организовал Молодёжный центр, проводится уже четвёртый раз. Традиционно скворечники развешивают во время проведения недели экологии.

В этот раз событие приобрело особое значение. Две тысячи семнадцатый в России объявлен Годом экологии.

АНДРЕЙ ТАСКАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА:

Ребята сами изготовили скворечники, которые вы видели, а раскрашивали скворечники в трёх местах. Детский дом раскрашивал у нас - в Молодёжном центре, Интеграционные мастерские у себя раскрашивали и Православная гимназия - у себя раскрашивали, каждый получил пять скворечников.

Регина Кадырова