На радость пернатым гостям: псковская молодежь смастерила и развесила по городу скворечники

Псков гостеприимен для всех гостей, даже пернатых. Доказала сегодня псковкая молодёжь. Ребята смастерили и развесили пятнадцать скворечников. Мероприятие, которое организовал Молодёжный центр, проводится уже четвёртый раз. Традиционно скворечники развешивают во время проведения недели экологии.
В этот раз событие приобрело особое значение. Две тысячи семнадцатый в России объявлен Годом экологии.
АНДРЕЙ ТАСКАЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА:
Ребята сами изготовили скворечники, которые вы видели, а раскрашивали скворечники в трёх местах. Детский дом раскрашивал у нас - в Молодёжном центре, Интеграционные мастерские у себя раскрашивали и Православная гимназия - у себя раскрашивали, каждый получил пять скворечников.
Регина Кадырова
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