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О том, как проходило становление «Михайловского» и чем музей-заповедник живет сегодня, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 17 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.03.2017 13:32

О том, как проходило становление «Михайловского» и чем музей-заповедник живет сегодня, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 17 марта, в 18.10Сегодня Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское» исполнилось 95 лет. За это время он стал излюбленным местом туристов и литературоведов. Ежегодно здесь проводят научные конференции, литературные семинары, праздники и театральные фестивали российского и международного уровня.

О том, как проходило становление музея-заповедника, чем «Михайловское» живет сегодня - поговорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
 

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