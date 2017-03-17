О том, как проходило становление «Михайловского» и чем музей-заповедник живет сегодня, говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» 17 марта, в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 13:32

Сегодня Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское» исполнилось 95 лет. За это время он стал излюбленным местом туристов и литературоведов. Ежегодно здесь проводят научные конференции, литературные семинары, праздники и театральные фестивали российского и международного уровня.

О том, как проходило становление музея-заповедника, чем «Михайловское» живет сегодня - поговорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

