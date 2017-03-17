Завтра в Пскове пройдёт Международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 13:12

В соревнованиях примут участие более 2000 участников и зрителей из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнего Новгорода, Карелии, Эстонии и республики Беларусь. Об этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» сообщила руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф», организатор турнира «Кубок Довмонта» Ольга Гуляс.

Состязание продлится с 10:00 до 21:30. Участники будут поделены на возрастные категории: вначале выступят самые маленькие – от трех лет, а затем свое мастерство покажут более взрослые и профессиональные спортсмены. Тренер по спортивным бальным танцам Мария Михайлова обратила внимание на то, что младшие ребята оцениваются по тем же критериям, что и старшие. «Дети в шесть лет для нас уже не дети, а взрослые спортсмены», - отметила тренер. Маленькие участники должны соблюдать те же правила, установленные в бальных танцах, и проходить ту же подготовку, что и старшие спортсмены. «Но все-таки награждаем маленьких мы всех. А вот у старших там действительно идет настоящая борьба за призовое место» ‒ призналась организатор турнира «Кубок Довмонта» Ольга Гуляс.

Анастасия Цепина, Нина Витковская