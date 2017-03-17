Виновен вдвойне: полиция задержала мужчину, который избил водителя скорой и не давал оказать помощь больной (видео задержания)

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 17:51

Задержан подозреваемый в нападении на водителя скорой помощи. Сообщили в Следственном комитете России по Псковской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

По данным следствия, десятого марта бригада скорой приехала на вызов к беременной женщине в деревню Родина. Медики приняли решение о её госпитализации. Однако сожитель пациентки был против. В результате он набросился на водителя скорой. С переломом носа и сотрясением головного мозга последний был доставлен в Областную больницу.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Подобные факты и впредь будут получать жёсткую и принципиальную юридическую оценку, поскольку человек, причиняющий вред сотруднику скорой помощи, вредит не только им, но и больным людям, которые, соответственно, лишаются возможности своевременно получить медицинскую помощь.

Водитель скорой рассказал сегодня «Вестям»: спустя неделю после происшествия он всё ещё испытывает сильные головные боли. Сказывается и травма, и возраст, мужчине уже шестьдесят. Работники скорой отмечают: с подобным агрессивным отношением они редко сталкивались даже в девяностые. Фельдшер, побывавшая на злополучном вызове, признаётся: до сих пор не может отойти от пережитого.

ЕКАТЕРИНА ШИПКО, ФЕЛЬДШЕР ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ:

У нас в следующую смену был конфликт уже вечером, не выходящий за рамки обычного конфликта рабочего, я поймала себя на мысли, я была не одна, а с доктором, доктор был спокоен, а я поняла, что начала паниковать чуть ли не на пустом месте. Как только начинается агрессия, у меня в голове - паника.

Надежда Прыгина