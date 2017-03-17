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Подозреваемый в нападении на водителя скорой помощи взят под стражу

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.03.2017 12:03

Подозреваемый в нападении на водителя скорой помощи взят под стражуЗадержан подозреваемый в нападении на водителя скорой помощи. Сообщили в Следственном комитете России по Псковской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

По данным следствия, десятого марта бригада скорой приехала на вызов к беременной женщине в деревню Родина. Медики приняли решение о её госпитализации. Однако сожитель пациентки был против. В результате он набросился на водителя скорой. С переломом носа и сотрясением головного мозга последний был доставлен в Областную больницу.

АНТОН ДОБРОХОТОВ, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Подобные факты и впредь будут получать жёсткую и принципиальную юридическую оценку, поскольку человек, причиняющий вред сотруднику скорой помощи, вредит не только им, но и больным людям, которые, соответственно, лишаются возможности своевременно получить медицинскую помощь.

Надежда Прыгина

 

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