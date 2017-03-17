Выйти из дома и не сломать ногу ‒ теперь непростая задача для жителей новостройки на улице Юности

Возле жилого дома на улице Юности провалилась тротуарная плитка. Сейчас провалы достигают от десяти до двадцати сантиметров. Также в некоторых местах просел асфальт. Жители бьют тревогу: дом был сдан в эксплуатацию всего два года назад, и такая деформация может скрывать более серьёзные проблемы, чем разрушение брусчатки.
РОМАН НОР:
Это опасно от вывиха до перелома ноги. Здесь люди живут с маленькими детьми. Это противоречит закону - 161 статья ЖКХ о том, что управляющая компания обязана предоставить нам надлежащий уровень нашего проживания в доме за нашу оплату.
В управляющей компании объяснили: такие нарушения обязан устранять застройщик, поскольку дом новый и в течение пяти лет должен находиться на гарантийном обслуживании. Однако застройщик никаких мер не предпринимает. Сегодня на месте провала управляющая компания установит деревянные настилы, чтобы избежать травм, а позже планируют забетонировать повреждённый участок.
Дина Перевозчикова
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Март 2017
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