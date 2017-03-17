Жители деревни Запутье оказались отрезаны от мира из-за того, что по документам дороги к ним не существует

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 11:35

Жители деревни Запутье Печорского района жалуются на отсутствие дороги. От трассы Псков – Печоры их отделяет около двух километров. Однако преодолеть их можно только пешком. Между тем, в деревне сейчас постоянно проживает семь человек. Двоим из них уже за восемьдесят. Жители деревни обеспокоены – ни скорая помощь, ни соцслужбы, ни автолавка добраться до них не могут.

Только так - пешком и в болотниках - можно попасть в Запутье. Валентина и Николай Брусиловы этот путь преодолевают еженедельно - в деревне у них и дом, и собака, и куры. Проехать по полностью разбитой дороге на машине ни весной, ни осенью, говорят, практически нереально.

НИКОЛАЙ БРУСИЛОВ:

Ездили в прошлые выходные. Проехали тот участок хорошо, так, более или менее, а этот участок всю дорогу толкали. Вот и получаются вот такие колеи.

И так почти два километра от трассы Псков - Печоры. На себе приходится нести всё. И сумки с продуктами, волнуются жители, это еще полбеды.

ЗОЯ РОМАНОВА:

Я приехала из Ленинграда, маме восемьдесят восемь. Мне страшно. То давление, еще что-то. Я боюсь. Скорую я не смогу вызвать. Вот в прошлом году полгода автолавки не было, не ходила. Скорой не пройти.

Совсем маленькой деревню Запутье назвать нельзя. Часть жителей только начали здесь строиться. Старожилов, прошедших войну и концлагерь, двое. Бабушкам уже за восемьдесят.

МАРИЯ ШАРИНА:

Старые остались, так будем помирать с голоду. Пока работали, так лошади были, на лошадях ездили. И дороги не было. Лошадь-то везде пройдет. А теперь пешком.

НАДЕЖДА ВАНЮКОВА:

Не сегодня-завтра бабка ручки сложит. А кто меня на могилку свезет. Дороги нет. На чем они повезут. Волочком на санках бабу старую.

Решать проблему самостоятельно жители Запутья уже пробовали. Два года назад сами вырубили кустарник. Однако от главы Новоизборской администрации, рассказывают, реальной помощи так и не дождались.

НИКОЛАЙ ШМАГИН:

Мы писали разные письма, в результате она говорит, у вас дороги нет. То есть на балансе дороги нет. Даже не можем, так сказать, ее ремонтировать, не то что делать.

Делать дорогу, которая на кадастровый учет так и не поставлена, местная администрация не может. Не может, как выяснилось, заняться и той, которая в документах числится. Но с ней, говорят, возни еще больше.

СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА, ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "НОВОИЗБОРСКАЯ ВОЛОСТЬ":

Эта дорога по прошлому году, я когда оценивала, хотя бы ее грунтовкой насыпать, просто отсыпать, триста тысяч. Как вы думаете, где я должна взять деньги? У нас дороги заложены как обслуживание, а не как строительство новых дорог и прокладка дорог. А если дорог не было в принципе, то под обслуживание дороги не сделаешь. Вот это надо задать дорожному Комитету вопрос.

О чем между собой договорятся чиновники станет понятно уже в ближайшее время. Запрос в дорожный Комитет нами уже направлен.

Светлана Константинова, Тигран Гаспарян