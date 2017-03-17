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«Светло, тепло, красиво»: «Мальвина» из детского сада №16 больше не боится холодов

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.03.2017 10:55

«Светло, тепло, красиво»: «Мальвина» из детского сада №16 больше не боится холодовСтеклопакеты установили в детском садике номер шестнадцать. На холод в группе «Мальвина» родители жаловались в январе. Тогда температура после зимних каникул в группе была чуть больше десяти градусов. Спасались только обогревателями. Вопрос был рассмотрен на заседании Городской Думы, выделены средства и найден подрядчик.

Уже в начале марта на выходных установили восемь новых оконных блоков - в игровой, санузле, спальне и приемной. Родители оперативно убрали весь мусор. Теперь, температура в группе не опускается ниже двадцати градусов. Кроме того, новые стеклопакеты позволяют проветривать помещение.

ЕВГЕНИЯ ЕМЦЕВА:
Установили окна и сейчас очень комфортная температура. Можно спокойно детей раздевать и не бояться, что они заболеют. Мы очень довольны. В нашей группе теперь светло, тепло, красиво, приятно приводить детей в группу. Не боишься за то, что они будут в холоде весь день находиться.

Дина Перевозчикова

 

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