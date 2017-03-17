Простые решения сложных экологических проблем предложили школьники на конкурсе «Ученик года-2017»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 10:44

Семнадцатый городской конкурс "Ученик года" подходит к концу. Сегодня будут известны имена пяти финалистов. Ребята представили визитку, прошли интеллектуальный и творческий конкурсы. Многие участники отсеялись именно на "Эрудите". Школьникам, которые прошли в полуфинал, предстояло защитить свои проекты и ответить на вопросы соперников.

Бесконечные минуты ожидания и долгожданное объявление результатов. По итогам трех конкурсов в полуфинал проходят только девять конкурсантов. Теперь их задача защитить свои проекты и предложить "простые решения сложных экологических проблем" нашего города. Давид Черный уверен, что начинать нужно с малого - с самих себя, поэтому его решение - всегда носить с собой пакеты. А другая участница - Мария Тучак - предлагает пакеты заменить на экосумки.

МАРИЯ ТУЧАК, УЧЕНИЦА ЛИЦЕЯ "РАЗВИТИЕ":

У меня проект - это комплекс идей, которые направлены на различные области. Например, такие как создание экологических сумок для замены обычных пластиковых пакетов, и такие простые пути, как отказ от пластика, экономия воды, леса, защита природы, путем проведения акций, участие в различных проектах.

Идеи школьники предлагают самые разные. Некоторые, как например, строительство детской площадки, вырабатывающей электричество, требуют серьезных финансовых вложений, для других нужно только желание: сажать деревья, ходить на субботники и отказаться от автомобиля в пользу велосипеда или пеших прогулок.

ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИК, УЧЕНИК ЛИЦЕЯ № 4:

Для полноценного решения экологических проблем нашей области необходимо объединить усилия как государственных органов, так и каждого из нас, начиная от самых маленьких, заканчивая совершенно взрослыми людьми.

Члены жюри отмечают, выбирать лучших из лучших не просто. Каждый - в своей школе лидер. Поэтому на этапе защиты проектов не только оценивают само выступление, но и проверяют, используют ли конкурсанты свои идеи на практике.

СВЕТЛАНА КОТОВА, ЧЛЕН ЖЮРИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПСКОВА:

Каждый из них - это уже сформировавшаяся личность, очень много знают, много умеют. Они не только предлагают идеи, какие-то идеи уже действительно сейчас реализуются, я считаю, что это большая заслуга именно нынешнего поколения, и я рада тому, что есть не только идеи, а они сами их реализуют.

Сегодня будут известны имена пяти финалистов. Организаторы надеются, что и после конкурса школьники будут интересоваться вопросами окружающей среды, и Годом экологии в решении проблем чистого города не ограничатся.

Дина Перевозчикова, Кирилл Мосин