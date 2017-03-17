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Пушкинский заповедник отмечает 95-летний юбилей

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Категория: Вести-Псков
Создано 17.03.2017 10:22

Пушкинский заповедник отмечает 95-летний юбилейСегодня Пушкинскому заповеднику исполняется девяносто пять лет. Семнадцатого марта двадцать второго года прошлого столетия постановлением Совета народных комиссаров могила Пушкина, сёла Михайловское и Тригорское были объявлены заповедными. В годы Великой Отечественной заповедник значительно пострадал во время оккупации, но был восстановлен.

После реставрационных работ он стал излюбленным местом туристов. Ежегодно здесь проводят научные конференции, литературные семинары, праздники и театральные фестивали российского и международного уровня.

Надежда Прыгина

 

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