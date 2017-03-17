Музыкальная группа «Капитан Смоллетт» в гостях у «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 17 марта, с 17.05

Четыре года эти "пираты" выступают на сценах Пскова, Санкт-Петербурга, да и вообще путешествуют по России и Белоруссии. Кто их ещё не знает ‒ знакомьтесь, а кто знаком ‒ присоединяйтесь! В эту пятницу в «Шоу вежливых людей» музыкальный коллектив «Капитан Смоллетт»!
В прямом эфире отпразднуем День рождения команды, разыграем призы, и выясним, насколько удобно выступать на публике в килтах!
Слушайте 17 марта с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков» и готовьте свои вопросы!
Телефон студии 66-27-47.
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2