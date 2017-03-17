Музыкальная группа «Капитан Смоллетт» в гостях у «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» сегодня, 17 марта, с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 17.03.2017 10:15

Четыре года эти "пираты" выступают на сценах Пскова, Санкт-Петербурга, да и вообще путешествуют по России и Белоруссии. Кто их ещё не знает ‒ знакомьтесь, а кто знаком ‒ присоединяйтесь! В эту пятницу в «Шоу вежливых людей» музыкальный коллектив «Капитан Смоллетт»!

В прямом эфире отпразднуем День рождения команды, разыграем призы, и выясним, насколько удобно выступать на публике в килтах!

Слушайте 17 марта с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков» и готовьте свои вопросы!

Телефон студии 66-27-47.

