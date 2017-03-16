В особой экономической зоне «Моглино» завершаются работы по строительству инфраструктуры

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 23:17

Об этом сообщила сегодня генеральный директор управляющей компании Ольга Торбич. Кроме этого, на заседании наблюдательного совета были представлены новые потенциальные резиденты, готовые работать на площадке.

Будущий завод лакокрасочных материалов ‒ первая ласточка в особой экономической зоне. Работы на строительной площадке идут полным ходом. Владелец производства ‒ финская компания. Планируется, что к июню этот объект будет готов полностью. Следом за ним должны сдать и завод по производству пищевой продукции методом сублимирования. Начать хотят с ягод, которые будут обрабатывать с помощью вакуума и замораживать особым способом. Всего сейчас в «Моглино» пять зарегистрированных резидентов. Еще семь подали заявки на рассмотрение.

ВЕСА ТУКИАЙНЕН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ИНВЕСТОРА:

Никаких плановых вопросов у нас нет, все вопросы, которые у нас были, мы очень быстро решили. И все вопросы, которые будут, я уверен, что мы сможем тоже решить.

Сейчас для приёма инвесторов в «Моглино» готова практически вся инфраструктура. Полностью завершено строительство собственной подстанции, проложены газораспределительные сети, заканчивается обустройство водопровода и строительство водозабора. В ближайшей перспективе начнётся реконструкция канализационного коллектора.

ОЛЬГА ТОРБИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ОЭЗ ППТ "МОГЛИНО"»:

Начиная с 17-го по 20-й год, мы закладываем самый главный для нас приоритет ‒ это, конечно, привлечение резидентов. И необходимо нам будет привлечь основную массу за этот период и довести нашу площадку до того уровня и тех показателей, установленных министерством и соответственно администрацией Псковской области.

И сегодня о себе заявили еще два потенциальных инвестора: компании по производству базальтового волокна и технического текстиля. С потенциальными резидентами подписали соглашение о намерении сотрудничать. Еще одно соглашение подписано сегодня в «Моглино» на региональном совете по инвестициям. Администрация Псковской области и группа компаний «Луг», которая долгое время занимает первое место среди застройщиков региона в едином реестре застройщиков России, заключили договор о строительстве многоквартирных домов в районе дальнего Запсковья. В рамках проекта, направленного на реализацию поручения президента по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, «Луг» авансом предоставит городу девяносто восемь квартир в уже построенных домах.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Это первый пример, по крайней мере на Северо- Западе, когда частный инвестор участвует в реализации государственной программы. Хочу напомнить, что регион в данном случае оказывает поддержку городу Пскову. Таким образом, последний этап расселения ветхого и аварийного жилья в Пскове будет выполнен на 100%.

ЯН ЛУЗИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛУГ»:

Мне, конечно, хочется, чтобы регион развивался. Мы сами вкладываем все свои средства не в какие-то там другие страны и регионы, а только здесь, на Псковской земле. Мы привлекаем активно инвестиции, привлекаем средства Сбербанка, средства ВТБ, реализуя наши инвестиционные проекты. Поэтому надеюсь, что регион будет развиваться.

Кроме того, в рамках социальных обязательств, в новом микрорайоне на Запсковье группа компаний «Луг» построит детский сад. Рассчитан он будет на сто сорок детей.

Ирина Коваленко, Тигран Гаспарян