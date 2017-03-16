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В особой экономической зоне «Моглино» завершаются работы по строительству инфраструктуры

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.03.2017 23:17

В особой экономической зоне «Моглино» завершаются работы по строительству инфраструктурыОб этом сообщила сегодня генеральный директор управляющей компании Ольга Торбич. Кроме этого, на заседании наблюдательного совета были представлены новые потенциальные резиденты, готовые работать на площадке.

Будущий завод лакокрасочных материалов ‒ первая ласточка в особой экономической зоне. Работы на строительной площадке идут полным ходом. Владелец производства ‒ финская компания. Планируется, что к июню этот объект будет готов полностью. Следом за ним должны сдать и завод по производству пищевой продукции методом сублимирования. Начать хотят с ягод, которые будут обрабатывать с помощью вакуума и замораживать особым способом. Всего сейчас в «Моглино» пять зарегистрированных резидентов. Еще семь подали заявки на рассмотрение.

ВЕСА ТУКИАЙНЕН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ-ИНВЕСТОРА:
Никаких плановых вопросов у нас нет, все вопросы, которые у нас были, мы очень быстро решили. И все вопросы, которые будут, я уверен, что мы сможем тоже решить.

Сейчас для приёма инвесторов в «Моглино» готова практически вся инфраструктура. Полностью завершено строительство собственной подстанции, проложены газораспределительные сети, заканчивается обустройство водопровода и строительство водозабора. В ближайшей перспективе начнётся реконструкция канализационного коллектора.

ОЛЬГА ТОРБИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ОЭЗ ППТ "МОГЛИНО"»:
Начиная с 17-го по 20-й год, мы закладываем самый главный для нас приоритет ‒ это, конечно, привлечение резидентов. И необходимо нам будет привлечь основную массу за этот период и довести нашу площадку до того уровня и тех показателей, установленных министерством и соответственно администрацией Псковской области.

И сегодня о себе заявили еще два потенциальных инвестора: компании по производству базальтового волокна и технического текстиля. С потенциальными резидентами подписали соглашение о намерении сотрудничать. Еще одно соглашение подписано сегодня в «Моглино» на региональном совете по инвестициям. Администрация Псковской области и группа компаний «Луг», которая долгое время занимает первое место среди застройщиков региона в едином реестре застройщиков России, заключили договор о строительстве многоквартирных домов в районе дальнего Запсковья. В рамках проекта, направленного на реализацию поручения президента по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, «Луг» авансом предоставит городу девяносто восемь квартир в уже построенных домах. 

АНДРЕЙ ТУРЧАК, ГУБЕРНАТОР ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Это первый пример, по крайней мере на Северо- Западе, когда частный инвестор участвует в реализации государственной программы. Хочу напомнить, что регион в данном случае оказывает поддержку городу Пскову. Таким образом, последний этап расселения ветхого и аварийного жилья в Пскове будет выполнен на 100%.

ЯН ЛУЗИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЛУГ»:
Мне, конечно, хочется, чтобы регион развивался. Мы сами вкладываем все свои средства не в какие-то там другие страны и регионы, а только здесь, на Псковской земле. Мы привлекаем активно инвестиции, привлекаем средства Сбербанка, средства ВТБ, реализуя наши инвестиционные проекты. Поэтому надеюсь, что регион будет развиваться.

Кроме того, в рамках социальных обязательств, в новом микрорайоне на Запсковье группа компаний «Луг» построит детский сад. Рассчитан он будет на сто сорок детей.

Ирина Коваленко, Тигран Гаспарян


 

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