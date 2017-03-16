О спортивных бальных танцах говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 17 марта с 7.20

На днях псковичи завоевали серебряную и бронзовую медали на Первенстве Новгородской области по спортивным бальным танцам, а уже завтра в столице нашего региона начнётся важное спортивное событие – международный турнир по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта».
В его преддверии мы поговорим об этом виде спорта, а также разыграем пригласительные билеты. У нас в студии руководитель танцевально-спортивного клуба «Триумф», организатор турнира «Кубок Довмонта» Ольга Гуляс, тренер по спортивным бальным танцам Мария Михайлова и спортсменка Большакова Анна.
Слушайте 17 марта с 7.20 на «Радио России-Псков». Звоните по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.
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