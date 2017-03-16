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Рост налогов и другие острые дачные вопросы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 16 марта, в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.03.2017 17:30

Рост налогов и другие острые дачные вопросы обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 16 марта, в 18.10Из-за увеличения земельного налога псковские садоводы грозятся бросить свои участки. Об этом сегодня заявила председатель исполнительного совета «Комиссии по садоводствам» Анна Войченко на круглом столе, посвященном изменению кадастровой стоимости земельных участков.

Рост налогов и другие острые дачные вопросы обсудим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня в 18.10 в прямом эфире на «Радио России-Псков». Звоните по телефону 66-27-47, задавайте вопросы, принимайте участие в обсуждении.

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