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Памятные награды получили великолукские кадеты за участие в параде, посвящённом 850-летию города

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.03.2017 17:10

Памятные награды получили великолукские кадеты за участие в параде, посвящённом 850-летию городаВеликолукским кадетам сегодня торжественно вручили памятные значки и благодарности. Награды от руководства города получили участники парада, посвящённого 850-летию Великих Лук. Тогда сорок пять воспитанников кадетской школы в составе колонны военнослужащих Западного военного округа прошли по центральной улице города.

Напомню, юбилей отмечался в конце минувшего лета, поэтому репетировать ребятам пришлось на каникулах. Чтобы выступить достойно, целый месяц маршировали на разных площадках.

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВ, ВОСПИТАННИК КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ:
Мы очень долго тренировались. Летом, приезжали в августе каждый день в десять утра. Потом, когда уже нам сказали, когда будет парад, мы готовились ещё больше, то есть проводили больше времени на тренировках.

РАТМИР МАГАРАМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО КАДЕТСКОЙ ПОДГОТОВКЕ:
Никто из кадетов не сказал, что им надо куда-то отлучиться, что им тяжело, что жарко, все стояли до конца, мужественно. За что я, как заместитель директора по кадетской подготовке, благодарен ребятам.

Лариса Чурикова

 

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