Оскорбления, избиения хлыстами и петарды под ноги лошадям…Что остановит войну псковских конезаводчиков?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 15:43

Как призвать владельцев лошадей к порядку обсуждали сегодня представители городской власти, полиции и конезаводчики. Причиной дискуссии послужило видео на котором девушки, которые катают детей в парке на лошадях, избивают друг друга хлыстами. По словам самих владельцев коней, такая ситуация не единичная.

Все "лошадники" сейчас, рассказал председатель Комитета правового обеспечения Валерий Наводкин, разделились на три группировки. Большая часть из них недобросовестные. К катанию на лошадях они привлекают несовершеннолетних, оказывают услуги в запрещенных местах, в частности в Детском парке и не собираются узаконивать свою деятельность. А именно заключать договор с администрацией города.

ВАЛЕРИЙ НАВОДКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПСКОВА:

Наша профилактическая работа очень активно проводится. Разъясняем: «Нельзя», подходим на улице: «Нельзя». Составляем протоколы. Но, если этих мер не достаточно, естественно, что дополнительно меры будут приниматься, вот эти безобразия все пресекаться.

Чтобы заключить договор, отметил Валерий Наводкин, необходимо собрать три документа. Ветеринарное свидетельство, регистрация в налоговом органе и справка о навыках владения животным. С последним, рассказала конезаводчица Мария Березина, возникают наибольшие проблемы. Так как ни одна организация в Пскове не возьмет на себя ответственность для выдачи такого документа. Сейчас вся ответственность за травмы, которые может получить ребенок во время катания на лошади ложится на родителей. Отмечу, что максимальная сумма штрафа для лошадников за катание в неположенном месте - две тысячи рублей.

МАРИЯ БЕРЕЗИНА, КОНЕЗАВОДЧИЦА:

Непосредственно нашим лошадям кидались петарды под ноги, обзывания личностные. Пока такая нездоровая конкуренция в городе существует, с моей стороны и речи быть не может о заключении договора. Если данная потасовка в воскресенье в парке не будет объективно рассмотрена сотрудниками полиции, скорее всего дело дойдет в будущем до травли лошадей и до поножовщины. Там люди ничего не боятся, полная безнаказанность.

Екатерина Давыдова