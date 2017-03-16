Валерий Кондратьев: «Аудио- и видеозапись процесса в судах области позволит избежать необоснованных жалоб»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 15:27

Более ста десяти тысяч дел рассмотрели суды области в прошлом году. Это на пять процентов больше, чем в 2015 году. Такие итоги подвели сегодня судьи на ежегодной коллегии. В прошедшем году суды рассмотрели более четырех тысяч уголовных дел, причем четыреста - за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Суды удовлетворили почти сто процентов исков об оплате труда и о взыскании коммунальных платежей. Количество дел о взыскании займов или кредитов выросло в пять раз за последние пять лет. В судах области продолжается внедрение аудио- и видеозаписи процесса, как того требует закон.

ВАЛЕРИЙ КОНДРАТЬЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА:

По двадцати одному уголовному, шести гражданским делам и трем административным произведена видеозапись процесса, это надо приветствовать, чтобы в каждом суде была техническая возможность видеозаписи процесса, чтобы в последствии не было необоснованных жалоб на нарушение ведения процесса.

Иван Павлов