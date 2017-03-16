В тесноте и в обиде: для жителей поселка Родина поездка в город превратилась в ужасный аттракцион

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 15:21

Жители посёлка Родина в Псковском районе жалуются на качество автобусного сообщения с областным центром. Не устраивает и габариты транспортных средств и график движения. С недавних пор вместо большого «восемнадцатого» по маршрутам сто двенадцать и сто восемнадцать ходят маленькие ПАЗики. Люди вынуждены добираться до города в тесноте и давке. Псковпассажиравтотранс объяснил такие нововведения экономической целесообразностью. Правда, мнения местных жителей не учёл.

Положение дел здесь называют не иначе как издевательством и безобразием, насмешкой над людьми и даже - беспределом. Из Родины в утренний час-пик в Псков едут десятки людей. Набиваются они в крошечный ПАЗик и так, в полураздавленном состоянии с трудом добираются до работы.

ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВА:

Тесно! В нашем автобусе вообще тесно! Вот тут на неделе: женщина с маленьким ребеночком - вот ребеночку, наверно, было годика 4 и с коляской. Она как стояла на остановке, так и осталась на остановке. А может ей в поликлинику надо было с детьми ехать?

Впрочем, теснота - не единственная беда 112 автобуса. По словам пассажиров, он регулярно не соблюдает расписание. И для чего в Родине на остановке вывешен этот график, для многих остается загадкой.

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВА:

- А вы как: выходите заранее как-то что ли?

- Ну, потому что мы приспосабливаемся, конечно, идем! Вот я прихожу минут 15-20. Вернее вот он по расписанию должен в 24 минуты, я приходу уже 15 минут. Но он вчера все равно опоздал. Где-то пришёл, наверно, в половину.

Впервые этот ПАЗик появился в Родине четвертого марта: тогда же востребованный восемнадцатый маршрут, из-за того, что он выходит за черту города, "Псковпассажиравтотранс" превратил в пригородный. И разделил на рейсы: сто восемнадцать и сто двенадцать. Вместо больших автобусов-сцепок стали ездить тесные ПАЗики. Разгневанные пассажиры сайт госпредприятия завалили жалобами. На которые, впрочем, никто уже более двух недель не отвечает.

Как отметили в Псковпассажиравтотрансе, ПАЗики - мера вынужденная. Предприятию катастрофически не хватает больших автобусов: в наличии их очень мало и они часто ломаются. В том числе и из-за плохих дорог: путь до Родины как раз такой: яма на яме. Кстати, те же рытвины являются и причиной отставания от графика. В целом, говорят на предприятии, с экономической точки зрения - ПАЗики выгоднее, выносливее. Проездные на этом направлении сохранят (а этот вопрос тоже немало волновал жителей), и сами маленькие автобусы тоже пока никуда не денутся.

АНДРЕЙ ЕГОРЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЕ ГППО ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС":

Ближайшее время - нет. Но с запуском вот этой школы на Балтийской 5, может быть будут добавлены рейсы чисто до Рокоссовского. Мы сделали шаг наперед, потому что все равно будет запуск новой школы и надо будет подвозить детей к школе. Мы в ближайшее время сдвинем расписание и будет два ПАЗика ходить на 8.10.

Последняя мера, считают на госпредприятии, поможет всем желающим уехать вовремя из Родины. В Псковпассажиравтотрансе отмечают: они делают все возможное, чтобы люди при поездке неудобств не терпели. Кстати перед выпуском на линию маленьких автобусов проводился мониторинг ситуации, руководство выезжало на место, общалось с местными властями и даже кем-то из пассажиров. Все проблемы, якобы, были разрешены. Правда этих счастливцев из народа, кто побывал на встрече, мы не нашли. На остановке полно лишь тех, кто ждет ПАЗик, чтобы отправиться в Псков. Эта поездка, несмотря на все старания Псковпассажиравтотранса, пройдет в тесноте и в обиде.

Виктория Парфёнова, Тигран Гаспарян, Сергей Дьяков