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Псковичи, у которых не было возможности посетить Суздальский фестиваль анимационного кино в будни, смогут увидеть конкурсную программу в воскресенье

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.03.2017 14:12

Псковичи, у которых не было возможности посетить Суздальский фестиваль анимационного кино в будни, смогут увидеть конкурсную программу в воскресеньеОб этом в прямом эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» рассказала координатор фестиваля Марина Николаева. Воскресная программа начнется в 12.00. Прийти на нее можно будет даже с детьми детсадовского возраста: будут показаны мультфильмы с возрастным порогом 0+.

Напомним, сегодня в Пскове проходит второй день акции «Открытая премьера» в рамках XXII Суздальского фестиваля анимационного кино. Сам фестиваль основан и проводится в городе Суздале, где каждый год проходят смотры лучших новинок российской анимации. При этом в городах-партнерах проводятся параллельные просмотры конкурсных работ. Зрители во всех городах-участниках могут влиять на выбор победителей конкурса. С 2015 года Псков вошел в число фестивальных площадок. Всего в этом году псковичи смогут оценить 5 анимационных программ, каждая из которых соответствует определенной возрастной категории.

Анастасия Цепина, Екатерина Кузьмина

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