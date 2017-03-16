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Проект «Школа кандидата» стартовал в области по инициативе регионального отделения «Единой России»

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.03.2017 11:44

Проект «Школа кандидата» стартовал в области по инициативе регионального отделения «Единой России»Партия, таким образом, через семинары и мастер-классы помогает будущим кандидатам грамотно строить свою предвыборную компанию. Первая встреча в рамках проекта прошла в Великих Луках, где этой осенью обновится состав депутатов Городской Думы.

Ожидается, что в выборах примут участие и опытные кандидаты, и новички. Оказывать им содействие будут региональные политики, эксперты разных областей. Ведь кандидатам «Единой России» до непосредственно выборов предстоит предварительное внутрипартийное голосование.

КОНСТАНТИН МАКСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Основная цель – это снабдить будущих кандидатов необходимым минимумом знаний, чтобы они уверенно себя чувствовали на дебатах, на встречах с избирателями, владели информацией о текущей социально-экономической ситуации в регионе, в городе. И в конечном итоге целью этого проекта является улучшение качества внутрипартийной дискуссии, внутрипартийной конкуренции.

Лариса Чурикова

 

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