Псковичи смогут принять участие в решении вопросов о сносе деревьев в городе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 11:30

Какие деревья подлежат сносу в Управлении городского хозяйства Пскова будут решать вместе с общественниками. Специальный Общественный совет сейчас формируется, в него могут входить все неравнодушные к вопросу горожане, дендрологи, любители истории Пскова.

Напомню, периодически в социальных сетях ведутся горячие споры о сносе деревьев, в последний раз псковичи переживали, что от зелёных насаждений очистят улицу Некрасова. Начальник УГХ отметил: сносу подлежат только аварийные деревья. Муниципалитету сейчас принадлежит около двух тысяч таких объектов. В этом году в Пскове снесут восемьсот из них. В первую очередь будут спилены тополя, посаженные более сорока лет назад, выкорчёвку пней специалисты проведут через два года. Здоровые, но разросшиеся стволы опилят на высоте трёх метров, это никак не скажется на жизни дерева.

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПСКОВА:

Там где помечены деревья, под знаком вопроса, они будут обследованы. Что хочу сказать про основные улицы Пскова, парковые зоны и места общественного пространства. Каждый акт, который будет составлен на снос дерева, будет согласован с представителями общественности.

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