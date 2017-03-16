В путешествия во сне и на яву отправились участники псковского конкурса «Ученик года»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 11:12

О реальных и виртуальных путешествиях рассказали участники конкурса "Ученик года" в Пскове. Общей темой для выступления была экология - ей посвящён этот год в России, поэтому школьники путешествовали по заповедникам, паркам и рассказывали о природе. Некоторые готовили целые театрализованные постановки, танцевальные и вокальные номера, читали стихи.

На поезде из Петербурга в Псков с заездом в Березинский заповедник и на Мамаев курган - такой виртуальный маршрут выбрала Елизавета Брыль из двадцать третьей школы. Ее конкурент - десятиклассник из Псковского педагогического комплекса Дмитрий Пекарев решил ограничиться Псковом - в снах и наяву. Его путешествие - серия встреч с разными людьми. Каждый из них побуждал десятиклассника придумать оригинальный проект, например информационную систему для больных астмой. Специальный браслет отслеживает состояние такого человека и сигнализирует ему, родственникам и врачам о начале приступа.

ДМИТРИЙ ПЕКАРЕВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА (ПСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС)

Пришел классный руководитель, спросил кого будем выдвигать на ученика года, предложила меня, класс согласился, я был тоже не против, это достаточно интересное мероприятие. Посмотреть на других людей, узнать чем кто занимается из тех, кого пригласили сюда, позвали.

Для этого этапа конкурса участники подготовили целые театрализованные постановки. Мария Тучак из девятнадцатой школы путешествовала со своими друзьями. Вместе они любовались природой, танцевали под дождем и смотрели на звезды.

МАРИЯ ТУЧАК, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА (ЛИЦЕЙ "РАЗВИТИЕ"):

Я думаю, что этот конкурс - замечательная возможность познать себя, познать свою группу поддержки, ощутить свои истинные возможности. Это все мои самые близкие друзья, это малыши, это очень весело, и вообще процесс подготовки - это очень сплачивает.

А Владимир Кузьмин из восьмой школы решил создать творческий проект на тему Великой Отечественной.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН, УЧАСТНИК КОНКУРСА (МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ):

В нашей школе учительница Остапенко Марина Владимировна занимается историей Великой Отечественной войны и посоветовала нам эту тему развить, мы также занимаемся у нее в музее, очень интересно, делаем научные работы.

Ученик года проходит в несколько этапов. После "Путешествия" и "Эрудита" жюри выберет восемь полуфиналистов, которые будут соревноваться в конкурсе идей, посвященных экологическим проблемам Пскова.

Иван Павлов, Василий Нордэн