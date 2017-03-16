Тонущее кладбище: жителям Печор не подойти к затопленным могилам родственников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 10:29

В Печорах талыми водами подтоплено центральное кладбище. Людям не подойти к могилам родственников. Это кладбище уже несколько лет официально закрыто, есть новое. Однако по закону люди имеют право дозахоронить родственников здесь, если позволяет место. Так кладбище разрослось и могилы оказались в низком сыром месте.

Лариса Кучеренко девять дней назад похоронила сына рядом со своей матерью. Каждый день приходит сюда, но не может подойти к могиле – этот участок центрального городского кладбища подтопило. В день похорон, рассказывает женщина, вообще шел дождь - воды было по колено, а гроб пришлось опускать в могилу с водой.

ЛАРИСА КУЧЕРЕНКО:

Вода есть вода, но надо сделать, чтобы она куда-нибудь уходила. Сколько я приходила с лопатами, мы прокапывали там была какая-то ямка, а там теперь могилка, куда же я буду ямку копать. Теперь пока оно не высохнет так вода и будет.

Такие проблемы в этом месте возникали и раньше. Нина Рязанова семь лет назад похоронила здесь сестру, рассказывает, воду вычерпывали ведрами.

НИНА РЯЗАНОВА:

Муж тоже умер 2 года назад и мне пришлось хоронить в деревне Тайлово, потому что здесь невозможно было хоронить. Все было в воде, что-то надо делать, как-то надо выводить эту воду.

Несколько лет назад в двух километрах от Печор начало действовать новое кладбище. А это – старинное в центре города – официально закрыли. Но делать родственные захоронения, если есть места, законом разрешается. Многие, сетуя на то, что новое место для погребений слишком далеко, находили места здесь рядом с родными. Так закрытое кладбище разрослось до дороги. По словам властей некоторые затопленные могилы, возможно, находятся и вовсе за его пределами.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПЕЧОРЫ»:

Лужи здесь, вот это подтопление всегда. Не знаю почему люди здесь захораниваются. Здесь есть труба, она находится намного выше уровня того участка, который на заднем плане и, соответственно, здесь вода всегда стоит. Мы приезжали сюда со специалистами, планируем в будущем попробовать решить этот вопрос.

Чтобы осушить это место нужно найти средства на прочистку и углубление трубы, ради которой придется перекопать дорогу. Даже если местная администрация найдет деньги, работы начнутся не раньше, чем сойдет донник.

Андрей Удалов, Владимир Шагапов