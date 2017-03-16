Мечтающие коровы и другие чудеса: в Пскове проходит Суздальский фестиваль анимационного кино

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 09:56

«Корова мечтала» называется сегодняшняя программа Суздальского фестиваля анимационного кино. Смотр отечественных мультфильмов проходит в нашем городе третий раз. Все картины – это новые работы российских мультипликаторов. Как индивидуальных авторов, так и известных студий. Мультики показывают в Пушкинском драмтеатре, также в этом году к фестивалю присоединились Порхов и Себеж.

Зрители смогут внести свою лепту в определение лучших анимационных картин.

МАРИНА НИКОЛАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ТКД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Все зрители могут принять участие в голосовании. Выбрать тот мультфильм, который им понравился и позже, в Суздале будет объявляться победитель по итогам зрительского голосования. Поэтому здесь все не только зрители, но и судьи все пришедшие.

Кирилл Радион