Мечтающие коровы и другие чудеса: в Пскове проходит Суздальский фестиваль анимационного кино

«Корова мечтала» называется сегодняшняя программа Суздальского фестиваля анимационного кино. Смотр отечественных мультфильмов проходит в нашем городе третий раз. Все картины – это новые работы российских мультипликаторов. Как индивидуальных авторов, так и известных студий. Мультики показывают в Пушкинском драмтеатре, также в этом году к фестивалю присоединились Порхов и Себеж.
Зрители смогут внести свою лепту в определение лучших анимационных картин.
МАРИНА НИКОЛАЕВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА ТКД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Все зрители могут принять участие в голосовании. Выбрать тот мультфильм, который им понравился и позже, в Суздале будет объявляться победитель по итогам зрительского голосования. Поэтому здесь все не только зрители, но и судьи все пришедшие.
Кирилл Радион
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