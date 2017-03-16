У Псковской школы фехтования появится новый хорошо оборудованный зал для занятий

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.03.2017 09:21

У псковских фехтовальщиков наконец появится своё помещение. На обновлённом стадионе "Машиностроитель" будет оборудован специальный зал для занятий. Прежнее помещение уже требовало ремонта, часто приходилось проводить тренировки в школьных спортзалах. С начала этого года для шпажистов детско-юношеской школы "Лидер" арендуется отдельное временное помещение, где спортсмены уже неплохо обжились.

Молниеносная реакция, выдержка, тактическое мышление - и это только лишь некоторые качества, которыми должен обладать фехтовальщик. Этот вид спорта часто сравнивают с шахматами, здесь так же нужно продумывать все свои ходы, только времени на принятие верных решений меньше в разы.

ЕЛИЗАВЕТА БАРЫНИНА, УЧЕНИЦА ДЮСШ "ЛИДЕР":

Головой ты должен думать, буквально за две секунды что-то должен сделать, успеть, если противник вытягивает руку, должен успеть сделать приём. Конечно, и сила на это тоже нужна.

Псковская школа фехтования ведёт своё начало с семидесятых годов прошлого века. Тогда в зале завода ТЭСО открылся клуб "Мушкетёр". Псковичка Элла Полторацкая была одной из первых его воспитанниц.

ЭЛЛА ПОЛТОРАЦКАЯ, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЮСШ "ЛИДЕР":

Нас тогда было мало, может быть человек около 30. Наш руководитель был Любимов Сергей Геннадьевич. Молодой человек, наверно 26 лет ему было, молодой, красивый, обаятельный, весёлый. Повёл за собой, организовал ребят. До сих пор этот зал на заводе ТЭСО сохранился.

Сейчас Элла Станиславовна сама обучает будущих чемпионов в детско-юношеской спортивной школе "Лидер". Здесь занимаются около ста пятидесяти человек. Не так много, как могло бы быть - говорят преподаватели. Занятия в школе бесплатные и сюда берут всех желающих. Но многих потенциальных кандидатов отпугивало то, что у школы нет современного оборудованного зала для занятий. Фехтовали спортсмены в старом помещении на "Машиностроителе", а порой и просто где придётся. Сейчас для школы арендуется новый просторный зал. Это временное решение, пока не будет подготовлена постоянная тренировочная площадка.

ЭЛЛА ПОЛТОРАЦКАЯ, ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДЮСШ "ЛИДЕР":

Нашей школе на стадионе «Машиностроитель» строят новое помещение. И там будет запланировано хорошее, специальное помещение для фехтования. Будут дорожки специальные, будут даже душевые и так далее, то, чего у нас никогда не было. И я думаю, что это привлечёт внимание большего количества ребят. И они придут к нам, наши спортсмены, наши звёзды обязательно придут.

Воспитанники "Лидера" и сейчас достойно представляют Псков на соревнованиях. Есть победители по Северо-Западу, а на общероссийских соревнованиях псковские шпажисты входили в двадцатку и даже десятку лидеров, и это с учётом того, что обычно в соревнованиях такого уровня участвуют сотни спортсменов. Однако, в школе уверены - недалеки те времена, когда в Пскове появятся юные золотые чемпионы.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин