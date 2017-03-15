На улице Шестака в Пскове заменят асфальтное покрытие, отремонтируют ливневую канализацию и установят поребрики. Об этом сегодня сообщил глава города Иван Цецерский во время рабочей поездки по улицам, которые планируется отремонтировать в этом году.
Работы по реконструкции на Шестака проведут на участке от перекрёстка с Рижским проспектом до пересечения с улицей Достовалова, всего чуть более километра. Также дорожные работы запланированы на улице Яна Райниса. Здесь по многочисленным просьбам жителей оборудуют тротуары и сделают ямочный ремонт. Сейчас на участке проводятся временные аварийные работы по подсыпке ям щебнем. Также глава города осмотрел улицы Детскую и Георгиевскую, где завершаются ремонтные работы в рамках реконструкции улицы Калинина. Добавим, что на сегодня в администрации Пскова согласован план по ремонту двадцати трёх объектов дорожно-уличной сети, при этом список, по всей видимости, будет дополняться.
ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ, ГЛАВА Г. ПСКОВ:
Есть сегодня уже отрезок, который мы, проезжая, учли. Это от улицы Маргелова до Рижского проспекта часть улицы Юбилейной, которая не попала в этот план работ. Но она точно также имеет нарекания наших автовладельцев, нас, властей в том числе. Тем более улица Юбилейная несёт сегодня в себе нагрузку как федеральная трасса.
Добавим, что администрация Пскова открыла приём электронных обращений по вопросам состояния дорожно-уличной сети. Чтобы оставить сообщение он-лайн, нужно сначала выбрать на сайте администрации города раздел "Приёмная", затем "Обращения по УДС". Как отметили в Управлении городского хозяйства, обращения, касающиеся аварийной ямочности, незамедлительно принимаются в работу. Также в УГХ реагируют на сообщения, поступающие на портал «Турчак. Ру» и интерактивную «Карту убитых дорог».
Ирина Коваленко
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