В девяти районах Псковской области будет временно прекращено вещание эфирного телеканала «Россия-1» и «Радио России»

В девяти районах Псковской области в четверг и пятницу с девяти утра будет прекращено вещание эфирного телеканала «Россия-1» и «Радио России». Отключение связано с ремонтными работами на телемачте в Новосокольниках и продлится не больше семи часов.
Ограничение коснется жителей Новосокольнического, Бежаницкого, Невельского, Пустошкинского, Куньинского, Усвятского, Себежского, а также части Опочецкого и Великолукского района.
Кирилл Радион
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Март 2017
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