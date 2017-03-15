В девяти районах Псковской области будет временно прекращено вещание эфирного телеканала «Россия-1» и «Радио России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 20:47

В девяти районах Псковской области в четверг и пятницу с девяти утра будет прекращено вещание эфирного телеканала «Россия-1» и «Радио России». Отключение связано с ремонтными работами на телемачте в Новосокольниках и продлится не больше семи часов.

Ограничение коснется жителей Новосокольнического, Бежаницкого, Невельского, Пустошкинского, Куньинского, Усвятского, Себежского, а также части Опочецкого и Великолукского района.

Кирилл Радион