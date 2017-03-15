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В девяти районах Псковской области будет временно прекращено вещание эфирного телеканала «Россия-1» и «Радио России»

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 20:47

телевышкаВ девяти районах Псковской области в четверг и пятницу с девяти утра будет прекращено вещание эфирного телеканала «Россия-1» и «Радио России». Отключение связано с ремонтными работами на телемачте в Новосокольниках и продлится не больше семи часов.

Ограничение коснется жителей Новосокольнического, Бежаницкого, Невельского, Пустошкинского, Куньинского, Усвятского, Себежского, а также части Опочецкого и Великолукского района.

Кирилл Радион

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