Парламентарии Северо-Запада обсудили вопросы финансирования расходов на лечение орфанных больных

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 20:52

Сегодня в столице Коми собрался президиум Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Главы заксобраний обсуждали совместные инициативы в области социальной сферы и экологии. Инициативу псковских депутатов представил председатель облсобрания Александр Котов.

ВАЛЕНТИНА СМИРНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

Объединить усилия, чтобы законодательные инициативы были услышаны на федеральном уровне. Такую задачу ставят перед собой члены президиума Парламентской ассоциации Северо — Запада России, которые собрались сегодня в Сыктывкаре.

Архангельск, Псков, Мурманск, Новгород, Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Коми и Карелия. Глава региона Сергей Гапликов приветствовал всех участников и заявил, что ассоциация это — мощный ресурс и авторитетное объединение.

СЕРГЕЙ ГАПЛИКОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ:

Это некая взаимопомощь друзей и соратников, которая позволяет идентичные проблемы совместно решать и транслировать как опыт на территорию региона.

Главный вопрос сегодняшней встречи, актуальный для всех регионов — перевод расходов на лечение, так называемых орфанных, редких заболеваний с регионального на федеральное финансирование. Инициаторы — законодатели из Псковской области заявляют о многомиллионных затратах на лечение таких больных, которые бюджету субъекта не потянуть. Коллеги поддержали инициативу.

АЛЕКСАНДР КОТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:

Если брать Псковскую область в 2017 году, то расходы на орфанные заболевания более 270 миллионов рублей. Если такая же ситуация по другим субъектам, можно представить какие затраты нужно нести субъектам РФ для обеспечения качественного, своевременного лечения этих людей, которые страдают такими заболеваниями

Проблемы всех федеральных округов во многом схожи, говорят депутаты. Для продвижения новых, полезных для общества законодательных инициатив, парламентарии Северо-Запада объединились с коллегами с Дальнего Востока и Забайкалья.

ВИКТОР НОВОЖИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ:

Вот у нас 11 субъектов ходят в Ассоциацию. У них 10. Более 20 субъектов. Если законопроект поддерживается, то отношение другое у депутатов Госдумы по внесению законопроекта.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, отметила, что благодаря поддержке ассоциации, удалось внести изменения в федеральный закон «О недрах», упростить работу и снизить финансовую нагрузку на малые предприятия, которые занимаются добычей подземных вод в сельской местности.

Законодатели Северо-Запада планируют уделить в этом году пристальное внимание вопросам экологии и качества питьевой воды.

Следующая встреча намечена на июнь и пройдет она в Архангельске.

Валентина Смирнова, Владимир Шешкунас, Вести Коми