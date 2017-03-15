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Возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы Новоржевского района

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 21:11

Возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы Новоржевского районаУголовное дело возбудил Следственный комитет по факту смерти жительницы Новоржевского района. Об этом «Вестям» сегодня рассказали в областной прокуратуре. Напомним, трагедия произошла в ночь с пятого на шестое марта. Бригада скорой не доехала до Алевтины Птициной, которой была необходима экстренная помощь.

Сослались медики на разбитую дорогу. При этом фельдшер проигнорировал инструкцию, и не сообщил о своём решении ни в больницу, ни в единую диспетчерскую службу. Женщина скончалась, а медицинским работникам, если следователи докажут их вину, грозит наказание по уголовной статье "неоказание помощи больному".

РАХИБА СУЛЕЙМАНОВА, ПРОКУРОР ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОКУРАТУРЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
В настоящее время решается вопрос о проведении судебно-медицинской экспертизы, для установления причины смерти женщины 48-го года рождения. Ход и расследование уголовного дела взяты на контроль прокуратурой Псковской области.

ИГОРЬ ПОТАПОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И ФАРМАЦИИ:
К сожалению, женщину, которая погибла, не дождавшись бригады скорой медицинской помощи, не вернёшь. Мы приносим свои соболезнования родственникам, и Комитет здравоохранения, и все учреждения здравоохранения подведомственные Комитету, сделают правильные выводы, чтобы подобных вещей впредь не повторялось нигде и никогда.

Регина Кадырова


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