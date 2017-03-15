О современной и советской мультипликации говорим на «Радио России-Псков» в эфире «Стартовой площадки» 16 марта с 7.20

Суздальский фестиваль анимации стартовал в Пскове. О современной и советской мультипликации и обо всем, что с ней связано, поговорим с нашим гостем – координатором фестиваля в Пскове Мариной Николаевой.
Слушайте 16 марта с 7:20 на "Радио России-Псков". Присоединяйтесь к нашему обсуждению по телефону прямого эфира 66-27-47, задавайте вопросы нашему гостю.
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