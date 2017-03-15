Столетие явления иконы Державной Богоматери отметили сегодня в Спасо-Елеазаровском монастыре

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 20:39

Сто лет назад произошло чудесное явление иконы Божией Матери в селе Коломенском, под Москвой. Для православных людей это событие стало знаком, что Россия не останется без божьей помощи даже в самое трудное время. В Спасо-Елеазаровском монастыре хранится один из списков иконы, сегодня там прошло праздничное богослужение.

В Спасо-Елеазаровском женском монастыре праздник Державной иконы Божией Матери престольный. Здесь хранится один из списков чудотворного образа, который был явлен сто лет назад в Коломне пятнадцатого марта, в день отречения от престола Николая II. С этого времени помощь Матери Божией спасала страну, ввергнутую в катастрофу государственного переворота.

ГЕОРГИЙ БЫКОВ, ПРОТОИЕРЕЙ:

Заставили отречься императора, в нашей стране начинается время безбожия. Ужасное, страшное время, но Божия Матерь видимо молит своего сына о том, чтобы он помиловал нашу страну.

В разные время Божья Матерь являла свою милость России. Во время татаро-монгольского ига и во время нашествия шведов, ливонцев, поляков. Икона Божией Матери и названа Державною, потому что знаки царской власти державы Российской были отображены на ее явленном чудотворном образе. Об этом напомнил митрополит Псковский и Порховский Евсевий, который совершил Божественную Литургию и праздничный молебен в Спасо-Елеазаровском монастыре.

ЕВСЕВИЙ, МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ:

И не смотря ни на какие гонения, уничтожения, Матерь Божия осталась с нами. Теперь она прославляется по всей России.

Список иконы был сделан по благословению святейшего патриарха Алексия II. Святыней монастыря стал при игуменье Елисавете. Икона Державной Божией Матери есть в Псково-Печерском монастыре. В честь нее построены часовни и храмы. Святыни возвращаются вместе с молитвой. Благодаря вере и любви православных людей.

Марина Михайлова, Денис Алексеев

