Столетие явления иконы Державной Богоматери отметили сегодня в Спасо-Елеазаровском монастыре

Сто лет назад произошло чудесное явление иконы Божией Матери в селе Коломенском, под Москвой. Для православных людей это событие стало знаком, что Россия не останется без божьей помощи даже в самое трудное время. В Спасо-Елеазаровском монастыре хранится один из списков иконы, сегодня там прошло праздничное богослужение.
В Спасо-Елеазаровском женском монастыре праздник Державной иконы Божией Матери престольный. Здесь хранится один из списков чудотворного образа, который был явлен сто лет назад в Коломне пятнадцатого марта, в день отречения от престола Николая II. С этого времени помощь Матери Божией спасала страну, ввергнутую в катастрофу государственного переворота.
ГЕОРГИЙ БЫКОВ, ПРОТОИЕРЕЙ:
Заставили отречься императора, в нашей стране начинается время безбожия. Ужасное, страшное время, но Божия Матерь видимо молит своего сына о том, чтобы он помиловал нашу страну.
В разные время Божья Матерь являла свою милость России. Во время татаро-монгольского ига и во время нашествия шведов, ливонцев, поляков. Икона Божией Матери и названа Державною, потому что знаки царской власти державы Российской были отображены на ее явленном чудотворном образе. Об этом напомнил митрополит Псковский и Порховский Евсевий, который совершил Божественную Литургию и праздничный молебен в Спасо-Елеазаровском монастыре.
ЕВСЕВИЙ, МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ:
И не смотря ни на какие гонения, уничтожения, Матерь Божия осталась с нами. Теперь она прославляется по всей России.
Список иконы был сделан по благословению святейшего патриарха Алексия II. Святыней монастыря стал при игуменье Елисавете. Икона Державной Божией Матери есть в Псково-Печерском монастыре. В честь нее построены часовни и храмы. Святыни возвращаются вместе с молитвой. Благодаря вере и любви православных людей.
Марина Михайлова, Денис Алексеев
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2