На место Гизбрехта временно исполняющим обязанности директора Псковпассажиравтотранса назначен Александр Куренков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 17:19

Временно исполнять обязанности генерального директора Псковпассажиравтотранса будет Александр Куренков. К работе в этом качестве он приступит с завтрашнего дня. Его кандидатуру рекомендовал областной Комитет по транспорту.

Куренков родился в пятьдесят третьем году. В послужном списке - руководство коммерческими предприятиями Пскова, областным Комитетом по местному самоуправлению, а также по транспорту и связи. Был советником вице-губернатора, затем занимал должность заместителя директора Псковпассажиравтотранса. Напомним, трудовые отношения с прежним руководителем предприятия Александром Гизбрехтом были прекращены в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.

Надежда Прыгина