На место Гизбрехта временно исполняющим обязанности директора Псковпассажиравтотранса назначен Александр Куренков

Временно исполнять обязанности генерального директора Псковпассажиравтотранса будет Александр Куренков. К работе в этом качестве он приступит с завтрашнего дня. Его кандидатуру рекомендовал областной Комитет по транспорту.
Куренков родился в пятьдесят третьем году. В послужном списке - руководство коммерческими предприятиями Пскова, областным Комитетом по местному самоуправлению, а также по транспорту и связи. Был советником вице-губернатора, затем занимал должность заместителя директора Псковпассажиравтотранса. Напомним, трудовые отношения с прежним руководителем предприятия Александром Гизбрехтом были прекращены в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.
Надежда Прыгина
|
Март 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|27
|28
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2