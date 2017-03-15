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На место Гизбрехта временно исполняющим обязанности директора Псковпассажиравтотранса назначен Александр Куренков

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 17:19

На место Гизбрехта временно исполняющим обязанности директора Псковпассажиравтотранса назначен Александр КуренковВременно исполнять обязанности генерального директора Псковпассажиравтотранса будет Александр Куренков. К работе в этом качестве он приступит с завтрашнего дня. Его кандидатуру рекомендовал областной Комитет по транспорту.

Куренков родился в пятьдесят третьем году. В послужном списке - руководство коммерческими предприятиями Пскова, областным Комитетом по местному самоуправлению, а также по транспорту и связи. Был советником вице-губернатора, затем занимал должность заместителя директора Псковпассажиравтотранса. Напомним, трудовые отношения с прежним руководителем предприятия Александром Гизбрехтом были прекращены в связи с нарушением им антикоррупционного законодательства.

Надежда Прыгина

 

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