В Спасо-Елеазаровском монастыре прошло праздничное богослужение в честь чудесного явления иконы Божией Матери

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 17:12

Сто лет назад произошло чудесное явление иконы Божией Матери в селе Коломенском, под Москвой. Для православных людей это событие стало знамением, что Россия не будет оставлена без Божией помощи даже в самое трудное время. С образом Богородицы связаны многие чудеса во время татаро-монгольского нашествия и во времена набегов на Русь ливонцев, шведов, поляков.

В Спасо-Елеазаровском монастыре хранится один из списов иконы Державной Богоматери. Всего их девять. Они выполнены по просьбе патриарха Алексия. Для монастыря праздник Державной иконы Божией матери является престольным. Митрополит Псковский и Порховский Евсевий провёл здесь сегодня праздничное Богослужение.

ЕВСЕВИЙ, МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ:

Многие великие люди России говорили о России, как о доме Божией Матери, потому что Дева Мария не оставляла Россию со дня крещения русского народа по повелению великого князя Владимира.

Марина Михайлова