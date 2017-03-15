В Спасо-Елеазаровском монастыре прошло праздничное богослужение в честь чудесного явления иконы Божией Матери

Сто лет назад произошло чудесное явление иконы Божией Матери в селе Коломенском, под Москвой. Для православных людей это событие стало знамением, что Россия не будет оставлена без Божией помощи даже в самое трудное время. С образом Богородицы связаны многие чудеса во время татаро-монгольского нашествия и во времена набегов на Русь ливонцев, шведов, поляков.
В Спасо-Елеазаровском монастыре хранится один из списов иконы Державной Богоматери. Всего их девять. Они выполнены по просьбе патриарха Алексия. Для монастыря праздник Державной иконы Божией матери является престольным. Митрополит Псковский и Порховский Евсевий провёл здесь сегодня праздничное Богослужение.
ЕВСЕВИЙ, МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ:
Многие великие люди России говорили о России, как о доме Божией Матери, потому что Дева Мария не оставляла Россию со дня крещения русского народа по повелению великого князя Владимира.
Марина Михайлова
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