logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков > События недели

В Спасо-Елеазаровском монастыре прошло праздничное богослужение в честь чудесного явления иконы Божией Матери

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 17:12

В Спасо-Елеазаровском монастыре прошло праздничное богослужение в честь чудесного явления иконы Божией МатериСто лет назад произошло чудесное явление иконы Божией Матери в селе Коломенском, под Москвой. Для православных людей это событие стало знамением, что Россия не будет оставлена без Божией помощи даже в самое трудное время. С образом Богородицы связаны многие чудеса во время татаро-монгольского нашествия и во времена набегов на Русь ливонцев, шведов, поляков.

В Спасо-Елеазаровском монастыре хранится один из списов иконы Державной Богоматери. Всего их девять. Они выполнены по просьбе патриарха Алексия. Для монастыря праздник Державной иконы Божией матери является престольным. Митрополит Псковский и Порховский Евсевий провёл здесь сегодня праздничное Богослужение.

ЕВСЕВИЙ, МИТРОПОЛИТ ПСКОВСКИЙ И ПОРХОВСКИЙ:
Многие великие люди России говорили о России, как о доме Божией Матери, потому что Дева Мария не оставляла Россию со дня крещения русского народа по повелению великого князя Владимира.

Марина Михайлова

 

SocButtons v1.5

Новости

Kinza
Требуется корреспондент
Хлебосол
Авто-трэвл
Витрум
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2