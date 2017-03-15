Студенты из тридцати трех стран со всех континентов, кроме Австралии, приезжают для обучения в ПсковГУ

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 16:29

Об этом в прямом эфире программы «Стартовая площадка» на «Радио России-Псков» рассказала проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Марина Махотаева. Она отметила, что помимо стран Европы и Балтии, с которыми университет связывают партнерские отношения вот уже более тридцати лет, география иностранных студентов ПсковГУ продолжает расширяться.

«Совсем недавно мы подписали новый договор с представителем Индии, и у нас появилась новая страна, из которой к нам приезжают иностранные студенты» ‒ сообщила гостья нашей студии. Это стало возможным благодаря тому, что ПсковГУ попал в список аккредитованных медицинских университетов при Министерстве здравоохранения Индии. Как отметила Марина Махотаева, университет получил уже много предложений об обучении индийских студентов курсу медицины на русском языке. Обучение будущих индийских врачей начнется уже в следующем году по программе «клиническая психология». Сотрудничество с другими странами продолжает развиваться, и это показатель того, что иностранные студенты сегодня заинтересованы в получении российского образования, считает проректор.

Ангастасия Цепина, Светлана Васильева