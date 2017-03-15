Узнать всё о своих правах можно сегодня в Роспотребнадзоре

Специалисты Роспотребнадзора готовы лично и по телефону ответить на любые вопросы потребителей, дать консультацию и помочь разобраться в ситуации. День открытых дверей проводят традиционно пятнадцатого марта в Международный День защиты прав потребителей. Ежегодно в Роспотребнадзор по Псковской области поступает более двух тысяч обращений.
Большая часть связана с розничной торговлей обувью и мобильными телефонами. Жалобы в сфере оказания услуг касаются ЖКХ, финансовых и бытовых. Это, например, установка окон и дверей. Основные претензии - это нарушение срока исполнения договора и отказ безвозмездно устранить недостатки выполненных работ. С каждым годом, рассказала нам начальник отдела защиты прав потребителей Лариса Пышьева, обращений становится больше.
ЛАРИСА ПЫШЬЕВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
У нас люди выращены в такое время, когда за человека все решалось. Как бы государство за руку взяло и повело и все решалось. Самостоятельно человек не очень был приучен, сейчас молодежь, уже немножко по-другому, они уже читают законы, уже более менее знают свои права, они их отстаивают, и пользуются законом, когда защищают свои права.
Екатерина Давыдова
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