«Факт нарушения налицо»: в связи со смертью жительницы Новоржевского района проводится ведомственная проверка

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.03.2017 14:54

Внеплановую ведомственную проверку по факту смерти жительницы Новоржевского района проводит областной Комитет по здравоохранению и фармации. Об этой трагедии «Вести» рассказывали накануне. Как сообщил председатель Комитета Игорь Потапов, судя по аудиозаписи звонка в скорую помощь у пациентки были симптомы острой сосудистой патологии. Ей была показана экстренная медицинская помощь.

Бригада скорой не смогла добраться по адресу из-за разбитой дороги. При этом фельдшер проигнорировал инструкцию, и не сообщил о случившемся ни в больницу, ни в единую диспетчерскую службу. "Факт нарушения налицо, но однозначную оценку действиям бригады давать пока рано" - заявил Потапов. При этом он выразил соболезнования родным скончавшейся.

Надежда Прыгина