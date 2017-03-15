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«Факт нарушения налицо»: в связи со смертью жительницы Новоржевского района проводится ведомственная проверка

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.03.2017 14:54

«Факт нарушения налицо»: в связи со смертью жительницы Новоржевского района проводится ведомственная проверкаВнеплановую ведомственную проверку по факту смерти жительницы Новоржевского района проводит областной Комитет по здравоохранению и фармации. Об этой трагедии «Вести» рассказывали накануне. Как сообщил председатель Комитета Игорь Потапов, судя по аудиозаписи звонка в скорую помощь у пациентки были симптомы острой сосудистой патологии. Ей была показана экстренная медицинская помощь.

Бригада скорой не смогла добраться по адресу из-за разбитой дороги. При этом фельдшер проигнорировал инструкцию, и не сообщил о случившемся ни в больницу, ни в единую диспетчерскую службу. "Факт нарушения налицо, но однозначную оценку действиям бригады давать пока рано" - заявил Потапов. При этом он выразил соболезнования родным скончавшейся.

Надежда Прыгина


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